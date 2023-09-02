Россиянам рассказали о трех дешевых направлениях для перелетов в бархатный сезон

Фото: depositphotos/ssuaphoto

Самыми дешевыми направлениями для перелетов в бархатный сезон в этом году стали Белоруссия, Армения и Казахстан. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на исследования сервиса "Яндекс Путешествия".

Аналитики отметили, что дешевле всего перелет обойдется из Москвы в Минск, его стоимость составит 8,1 тысячу рублей, поездка в Гюмри будет уже дороже примерно в половину – 14,2 тысячи рублей.

Бюджетные билеты предлагают авиакомпании тем, кто собрался полететь в город Киргизи Ош – 20,7 тысячи рублей за одно место, Ереван – 21 тысяч рублей и Самарканд – 21,7 тысячи рублей, указано в исследовании.

Если россияне решат полететь этой осенью в страны ближнего зарубежья, аналитики советуют посетить Турцию. Стоимость перелета составит порядка 18 тысяч рублей в Газипашу и Измир. От 19 до 22 тысяч рублей граждане РФ заплатят за перелет в Даламан, Бодрум, Адану, Анталью и Стамбул, добавили эксперты.

Также в список вошел Дубай, стоимость перелета составит порядка 25,5 тысячи рублей, Дели – 30 тысяч рублей, Рим – 34,3 тысячи рублей и Каир – 34,5 тысячи рублей.

Ранее Ассоциация туроператоров России сообщала, что этой осенью спрос на экскурсионные поездки в Европу вырос на 10–15% в сравнении с показателями прошлого года. Чаще всего россияне бронируют поездки в Рим, Милан, Венецию, Париж, Барселону, Мадрид, Будапешт и в Вену.

Спрос на поездки в указанные страны в АТОР также объяснили условиями выдачи шенгенских виз. В странах первой тройки в 2022 и 2023 годах наблюдалось наибольшее количество одобрений.



Туроператоры начали предлагать россиянам путевки в Турцию без алкоголя