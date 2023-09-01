Аналитики рассказали, где чаще всего отдыхали россияне с детьми этим летом

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Большинство россиян (83,1%), отдыхающих с детьми, этим летом проводили отпуск в отелях внутри страны. Самыми популярными среди путешествующих семей оказались такие города, как Москва (16,5%) и Санкт-Петербург (14,2%). Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на исследование от OneTwoTrip.

По словам аналитиков, чаще всего российские семьи отдыхали в апартаментах и гостевых домах (36%), также они предпочитали останавливаться в трехзвездочных (28,5%) и четырехзвездочных (25%) гостиницах. Наименее популярными среди путешественников с детьми оказались отели с пятью и двумя звездами, в этом году их бронировали 6,3 и 4,2% граждан соответственно.

Отмечается, что большинство оформляли бронирование комнат или апартаментов примерно на 1–2 дня – 69,8%, от 4 до 7 дней отдыхали порядка 26,2% россиян, еще 4% могли уехать в отпуск с детьми на срок до двух недель, добавили аналитики.

В исследовании указано, что наиболее популярным городом внутри РФ среди семей оказалась Москва, на нее приходится 16,5% отельных заказов, на втором месте оказался Санкт-Петербург (14,2%), на третьем Сочи (11,4%). Также россияне отдыхали в Казани (3,7%), Ростове-на-Дону (3,4%), Краснодаре (2,6%), Воронеже (2,3%), Нижнем Новгороде (2,1%), Волгограде (1,9%) и Анапе (1,8%).

В этом году уехать за границу предпочли 16,9% участников исследования, преимущественно они отдыхали в гостиницах с четырьмя звездами (34,4%). Не менее популярными среди россиян с детьми оказались и апартаменты, в которых проживали 28,1%,остальные выбирали отели с тремя (17,7%),пятью (16,0%) и двумя (3,8%) звездами.

Согласно исследованию, за границей россияне в среднем отдыхали от 1 до трех дней, на такие сроки были оформлены 62,1% отельных бронирований. 4–7 дней отдыхали 31,1% россиян, отправившихся за рубеж с детьми, а до 14 дней останавливались в отелях 6,8%.

Аналитики отметили, что чаще всего россияне предпочитали останавливаться в Стамбуле (12,1%), Ереване (4,5%) и Минске (4,1%). Не менее интересными направлениями для семей оказались Анталья (3,8%), Дубай (2,5%), Тбилиси (2,3%), Бангкок (2,0%), Рим (1,8%), Варадеро (1,6%) и Астана (1,5%).

Ранее сообщалось, что половина россиян назвали опасными поездки в такие страны, как США, Франция, Мексика, Индия и Тунис. При этом самыми безопасными для посещения странами опрошенные назвали Мальдивы (71%), а также Сейшелы и ОАЭ (по 68%). Молодые люди чаще предпочитают летать на Кипр и в Болгарию, а люди в возрасте 41–50 лет – в Аргентину.



Россияне предпочитают отправляться в отпуск на машине