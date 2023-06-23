Названо самое популярное направление путешествий россиян этим летом

Фото: Москва 24/Александр Горностаев

Турция стала самым популярным направлением летнего отдыха среди россиян в этом году. У разных компаний на эту страну приходится от 35% до 65% проданных туров, сообщает пресс-служба Российского союза туриндустрии.

"Несмотря на снижение объемов продаж пакетных туров в Турцию в начале года, связанное с повышением цен в отелях, в конце июня направление занимает первое место по спросу", – говорится в сообщении.

В прошлом году в Турцию летало 750 самолетов неделю. В этом же году согласованная недельная квота составляет 1,2 тысячи рейсов. Перелеты осуществляются из 22 городов России.

Отмечается, что благодаря увеличению числа рейсов удалось снизить стоимость перелетов. Сейчас на авиабилеты приходится 50–60% от цены тура. В среднем отдых на одного в Турции в этом сезоне составляет около 144 тысяч рублей, а на двоих – 162 тысячи рублей. В основном россияне предпочитают курорты на побережье Средиземного моря.

Ранее в АТОР сообщили, что россиянам снова стали предлагать горящие туры в Турцию. Так, например, уже сейчас за 50 тысяч рублей можно забронировать на конец июня недельный отдых на двоих в четырехзвездочном отеле. В отелях более высокого класса цены начинаются от 64 тысяч.



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