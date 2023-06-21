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Турция и Таиланд возглавили рейтинг самых "опасных" направлений для отдыха с детьми, сообщает "Газета.ру".

Как выяснили эксперты "АльфаСтрахования", именно в этих странах детям российских туристов чаще всего требовалась медицинская помощь. Причем лидером в этом рейтинге является Турция, сохраняя свою позицию уже несколько лет.

Всего на эту страну приходится 34% всех обращений по причине детских заболеваний. На Таиланд приходится 19%. На третьем месте – ОАЭ с 7% обращений. Замыкают пятерку Израиль и российские курорты – по 5%.

Причиной более половины обращений туристов становятся простудные заболевания. Чаще всего они связаны как с переменой климата, так и с использованием кондиционеров в номерах отелей. На втором месте по частоте обращений находятся кишечные расстройства. На третьем месте – детский травматизм на отдыхе.

Ранее ДТП с двумя туристическими автобусами произошло в провинции Нигде в Турции. Выяснилось, что на трассе недалеко от деревни Гестерли автобус с туристами влетел в столб. В результате инцидента пострадали 12 пассажиров, водитель и гид.

В это же время еще один туристический микроавтобус перевернулся у деревни Акташ. Пассажир скончался в возрасте 59 лет, 27 человек получили травмы.



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