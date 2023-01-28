Россиян среди пострадавших в ДТП туристов в Турции нет – Посольство РФ

Фото: телеграм-канал "Говорит Москва"

Россияне не пострадали в ДТП с двумя туристическими автобусами в провинции Нигде в Турции. Об этом сообщили в посольстве РФ, передает РИА Новости.

В дипмиссии подчеркнули, что сведений о пострадавших в аварии гражданах РФ не поступало.

По информации местного агентства DHA в субботу, 28 января, в 10:30 по московскому времени на трассе недалеко от деревни Гестерли автобус с туристами влетел в столб. В результате инцидента пострадали 12 пассажиров, водитель и гид.

Примерно в то же время еще один туристический микроавтобус перевернулся у деревни Акташ. Пассажир скончался в возрасте 59 лет, 27 человек получили травмы.

Ранее посол РФ в Непале Алексей Новиков подтвердил гибель четырех россиян в результате авиакатастрофы в Непале. Он отметил, что представители дипмиссии в связи со случившимся находятся в контакте с местными властями. Родственникам погибших будет оказана вся необходимая поддержка.

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