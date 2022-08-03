17 человек погибли при столкновении автобуса и грузовика в Египте – СМИ

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17 человек погибли и 7 получили ранения в результате столкновения микроавтобуса с грузовиком на юге Египта. Об этом сообщает телеканал Sky News Arabiya.

Уточняется, что авария произошла в провинции Сохаг в ночь на среду, 3 августа. Как рассказал изданию глава городского отделения скорой помощи Хани Фуад, на место ДТП было направлено более 20 машин с медиками.

По информации телеканала, причиной дорожно-транспортного происшествия стал выезд водителя микроавтобуса на встречную полосу для обгона другого автомобиля.

Ранее сообщалось, что туристический автобус попал в ДТП на юге Доминиканы. Авария произошла в муниципалитете Лос-Какаос. В результате около 40 человек получили травмы. Причиной аварии стал отказ тормозов у автобуса, после чего он врезался в несколько машин.

До этого три человека погибли после столкновения скорого пассажирского поезда и грузовика на железнодорожном переезде в болгарском городе Видин. В результате аварии некоторые вагоны сошли с рельсов.