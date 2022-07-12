Микроавтобус врезался в магазин одежды в Париже

В Париже микроавтобус врезался в магазин одежды. По сообщениям местных СМИ, пострадали по меньшей мере семь человек. Двое из них госпитализированы в крайне тяжелом состоянии.

Обстоятельства происшествия начали выяснять. По предварительным данным, водитель потерял контроль над управлением. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.