BMW столкнулась с двумя автомобилями и врезалась в столб на Мичуринском проспекте

Фото: телеграм-канал "Госавтоинспекция Москвы"

Девушка за рулем BMW столкнулась с двумя автомобилями на Мичуринском проспекте, сообщается в телеграм-канале столичного ГИБДД. В результате никто не пострадал.

ДТП произошло в районе дома 45. Иномарка, двигаясь в сторону центра, ударила два автомобиля, водители которых ожидали разрешающего сигнала светофора. После этого BMW отбросило на пешеходный тротуар, машина наехала на мачту городского освещения, а затем в парапет пешеходного перехода.

Виновница аварии пояснила, что отвлеклась от управления автомобилем. Затруднений в движении на данном участке нет.

Ранее микроавтобус с детьми из Томской области попал в ДТП в Крыму. Авария произошла в районе села Владиславовка. Микроавтобус Hyundai выехал за переделы проезжей части, после чего опрокинулся в кювет и перевернулся. В результате пострадали трое детей, их госпитализировали.

