Пожарные потушили фуру, перекрывшую движение на ЦКАД в Подмосковье

На ЦКАД ограничено движение из-за ДТП с грузовиком

Пожарные потушили грузовик, загоревшийся после ДТП на 3-м километре ЦКАД в Подмосковье, сообщает ТАСС.

На снимках, распространенных МЧС, видно, что грузовик полностью выгорел. Площадь пожара составила 70 квадратных метров.

Движение на участке трассы из-за аварии было полностью перекрыто. В настоящее время оно возобновилось.

ДТП произошло в районе деревни Стародальней на ЦКАД. Там столкнулись две легковушки и грузовик. После аварии вспыхнул пожар, который охватил фуру. Пострадал водитель, у него ожоги ног.

Известно, что попавшая в ДТП фура перевозила бочки с машинным маслом.

Ранее сообщалось, что в районе пересечения Нового Арбата и Смоленской набережной водитель не справился с управлением и совершил наезд на двух инспекторов ГИБДД. Оба сотрудника пострадали, их состояние на данный момент неизвестно.