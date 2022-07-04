Три человека пострадали в ДТП с такси на МКАД

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Автомобиль такси врезался в дорожное препятствие на 1-м километре МКАД. В результате ДТП пострадали три человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на столичный главк МВД.

"Около 05:00 по московскому времени такси врезалось в препятствие на 1-м километре МКАД, в результате три человека пострадали", – заявили в пресс-службе управления.

По данным источника агентства в правоохранительных органах, один из пострадавших – ребенок.

Ранее такси и автомобиль Tesla столкнулись в Огородном проезде на северо-востоке Москвы. Авария произошла около 09:00 недалеко от метро "Бутырская". В результате происшествия пострадал человек. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

