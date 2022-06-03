Такси и бетономешалка столкнулись в районе Саларьево в Москве

В районе Саларьево столкнулись такси и бетономешалка. В результате произошедшего грузовик перевернулся набок.

Подробности произошедшего на данный момент неизвестны.

Ранее сообщалось, что водитель легкового автомобиля не справился с управлением и въехал в здание в районе пересечения Таганской улицы и Марксистского переулка. В момент аварии пешеходов на тротуаре не было. В результате никто не пострадал.

