Водитель въехал в здание в районе Таганской улицы

Машина каршеринга въехала в продуктовый магазин на Таганской площади

ДТП произошло в районе пересечения Таганской улицы и Марксистского переулка, сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

Уточняется, что водитель легкового автомобиля не справился с управлением и въехал в здание. В момент аварии пешеходов на тротуаре не было. В результате никто не пострадал.

Движение транспорта в районе ДТП не затруднено.

Накануне в районе Химок автобус, следовавший по маршруту № 851, въехал в остановку общественного транспорта. ДТП произошло на Ленинградском шоссе близ владения 16 по направлению движения в область. На момент аварии в салоне автобуса находились 20 человек.

Столичная прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств ДТП в Химках. В качестве предварительной причины произошедшего названа потеря сознания водителем.

