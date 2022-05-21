Мотоциклист пострадал в ДТП на пересечении ТТК и шоссе Энтузиастов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Один человек пострадал в результате аварии на пересечении Третьего транспортного кольца и шоссе Энтузиастов, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В результате ДТП травмы получил мотоциклист. В настоящее время на месте аварии работают экстренные службы города. Выясняются все детали случившегося.

В столичном Дептрансе уточнили, что из-за ДТП движение в сторону Русаковской эстакады осуществляется по одной полосе из трех. Водителей попросили выбирать пути объезда места ЧП.

Ранее в Москве на Ленинградском проспекте водитель "Газели" не справился с управлением и налетел на ограждение. Машина пролетела несколько десятков метров, по пути у нее оторвались колеса. В результат аварии водитель остался жив.

