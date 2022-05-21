Авария произошла на перекрестке в Пушкине

ДТП произошло на перекрестке Петербургского шоссе и Ленинградской улицы в Пушкине. На кадрах видно, как синий автомобиль выезжает на встречную полосу и врезается в ограждение тротуара.

К машине сразу же подоспели очевидцы, чтобы помочь водителю. Пока не ясно, что стало причиной ДТП. Другие машины в аварии не пострадали. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.