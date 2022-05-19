Автомобиль каршеринга врезался в поливальную машину на СВХ

На Северо-Восточной хорде в районе пересечения с Лосиноостровской улицей образовался серьезный затор. Там автомобиль каршеринга въехал в поливальную машину. Весь перед у легковушки смят.

Пострадавших не видно, но на месте стоит скорая помощь. Водителям рекомендуют объезжать этот участок. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.