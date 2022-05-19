Руферы будут привлечены к ответственности за проникновение на колесо обозрения на ВДНХ

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Проникших на строящееся колесо обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ руферов привлекут к ответственности, сообщает Агентство "Москва".

"Данный случай на колесе обозрения был зафиксирован сотрудниками службы безопасности аттракциона. Нарушители незаконно перелезли через забор на огороженную территорию строительной площадки на рассвете с целью создания видео для соцсетей", – отметили в пресс-службе проекта.

В настоящее время ведется расследование, имена злоумышленников известны, по результатам проверки их привлекут к ответственности.

Ранее Гагаринский суд Москвы на 11 суток арестовал двух мужчин, прыгнувших с парашютом с высотки в Москве.

Суд признал мужчин виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство").

