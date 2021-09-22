Росгвардия задержала забравшихся на высотку в центре Москвы руферов

16:36
Фото: rosguard.gov.ru
Сотрудники Росгвардии задержали трех молодых людей, которые забрались на крышу высотки в Пресненском районе Москвы. Об этом сообщает "Агентство Москва" со ссылкой на пресс-службу столичной Росгвардии.
"Рано утром экипажу Росгвардии поступил сигнал с одного из охраняемых зданий, расположенных в Мукомольном проезде. К прибывшим росгвардейцам обратился сотрудник охраны и пояснил, что посторонние граждане проникли на крышу высотки. В результате профессиональных действий сотрудников вневедомственной охраны молодые люди были задержаны", – говорится в сообщении.
Задержанными оказались двое москвичей 22 лет и уроженец Омской области 23 лет. Они рассказали, что проникли на территорию и залезли на крышу высотки с целью снять фото и видео.
В настоящий момент хулиганы переданы сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства в случившемся.
В Росгвардии уточнили, что с начала 2021 года в столице были задержаны восемь руферов.
Ранее сотрудники столичной полиции составили административные протоколы о мелком хулиганстве на четверых руферов, которые прошли мимо охраны и залезли на звезду главного здания МГУ на Воробьевых горах.
Руферы решили покорить высотку МГУ
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