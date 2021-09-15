Протоколы составили на руферов, залезших на звезду МГУ

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Сотрудники столичной полиции составили административные протоколы о мелком хулиганстве на четверых руферов, которые прошли мимо охраны и залезли на звезду главного здания МГУ на Воробьевых горах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД Москвы.

"Двенадцатого сентября в полицию поступила информация о нарушении общественного порядка на Воробьевых горах. Прибывшими сотрудниками полиции были выявлены молодые люди, проникшие на территорию высотного здания. Нарушители были доставлены в территориальный отдел полиции, где на четверых человек составлены материалы по статье КоАП "Мелкое хулиганство", – говорится в сообщении.

Согласно данной статье, хулиганам грозит штраф до 1 тысячи рублей или административный арест на срок до 15 суток.

Ранее сообщалось, что 20 человек решили покорить сталинскую высотку, высота которой – 240 метров, чтобы сфотографироваться на шпиле главного здания МГУ. На подъем потратили около часа.

