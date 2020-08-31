Полиция задержала восьмерых руферов, забравшихся на пик сталинской высотки

09:34
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Сотрудники полиции задержали в столице восьмерых руферов, которые залезли на высотку на Кудринской площади. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"В 6:50 30 августа в полицию поступило сообщение о том, что на пик высотки на Кудринской площади залезли руферы", – сказал собеседник агентства.
Уточняется, что задержаны восемь человек, среди которых три женщины.
По данному факту проводится проверка.
В 2019 года стало известно о конфликте руферов с охраной высотки. Неизвестные хотели вскрыть дверь на крышу здания для фотосессии, затем оказали сопротивление сотрудникам охраны. Один из них получил химические ожоги лица после того, как виновники инцидента распылили газ из баллончика.
В отношении пятерых участников конфликта составили административные протоколы о мелком хулиганстве. Против шестого руфера, который был участником драки, завели дело.
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