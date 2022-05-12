Колесо обозрения "Солнце Москвы" планируют открыть на ВДНХ летом

Самое высокое колесо обозрения Европы должны открыть летом в столице. "Солнце Москвы" – целый комплекс, который достраивают на ВДНХ. В его состав входят аттракционы, рестораны, места отдыха.

Но главное – это само колесо. Всего за 18 минут 40 секунд можно будет рассмотреть весь город с высоты. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.