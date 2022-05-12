В Москве переразметят 67 участков дорог в 2022 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы
ЦОДД переразметит 67 участков дорог в 2022 году. Новые схемы движения появятся в каждом округе на улицах и крупных магистралях, сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.
Изменения в том числе запланированы на Третьем транспортном кольце (ТТК). Так, на внешней стороне Сущевского Вала от съезда с Рижской площади до Шереметьевского тоннеля увеличат число полос с пяти до шести, это позволит сделать движение свободнее на 10–15%.
"На Автозаводском мосту добавится пятая полоса, выезд на мост будет в отдельную полосу, прикрытую островком безопасности. Так, движение станет свободнее на 20%", – говорится в сообщении.
Как отметил заммэра Москвы Максим Ликсутов, власти по поручению Сергея Собянина продолжают делать город удобнее для всех участников движения, в том числе за счет переразметки, что позволяет запустить дополнительные полосы для городского и личного транспорта.
Ранее Сергей Собянин сообщил о планах объединить Северо-Восточную и Юго-Восточную хорды в новую городскую магистраль. По его словам, при бесшовном соединении эти дороги органически создадут новую транспортную артерию, которая свяжет крупнейшие вылетные магистрали города.
В числе преимуществ новой магистрали мэр отметил сокращение времени в пути до аэропортов Шереметьево и Домодедово. Соединить СВХ и ЮВХ планируют до конца 2023 года.
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