Тоннель на пересечении Юго-Восточной хорды с МКАД готов на 60%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Готовность тоннеля на пересечении южного участка Московского скоростного диаметра – Юго-Восточной хорды – с МКАД оценивается в 60%, сообщил руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, в настоящее время ведется укладка нижнего яруса металлических конструкций для удерживания грунта, а также бетонирование труб тоннеля.

Согласно проекту, всего будет построено 11 километров дорог, в том числе четыре эстакады, два тоннеля, один мост, два надземных пешеходных перехода рядом с жилыми домами, ТЭЦ-26, два подземных пешеходных перехода в районе поселка Битца.

"Строительство участка Юго-Восточной хорды от МКАД до автомобильной дороги Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе позволит улучшить дорожную ситуацию в Юго-Восточном округе. Мэр Москвы поручил в 2023 году завершить строительство всех хордовых магистралей и выполнить благоустройство территории", – приводятся слова Загрутдинова на портале мэра и правительства Москвы.

Ранее Сергей Собянин сообщил о планах объединить Северо-Восточную и Юго-Восточную хорды в новую городскую магистраль. По его словам, при бесшовном соединении эти дороги органически создадут новую транспортную артерию, которая свяжет крупнейшие вылетные магистрали города.

В числе преимуществ новой магистрали мэр отметил сокращение времени в пути до аэропортов Шереметьево и Домодедово. Соединить СВХ и ЮВХ планируют до конца 2023 года.

