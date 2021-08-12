Москва вошла в тройку городов с лучшей транспортной системой

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Москва заняла третью строчку рейтинга городов с лучшей транспортной системой по итогам исследования, проведенного консалтинговой компанией McKinsey. Об этом сообщает РБК.
В аналогичном исследовании компании, проведенном в 2018 году, столица заняла лишь шестое место. За три года значительный прогресс в развитии московского транспорта, по мнению экспертов, был достигнут за счет расширения метрополитена, организации Московских центральных диаметров (МЦД) и увеличения выделенных полос для общественного транспорта.
В новом рейтинге Москва уступила лишь Сингапуру и Пекину. Всего авторы исследования изучили 25 городов, четыре из которых являются лидерами различных транспортных рейтингов, а 21 соответствует следующим критериям: обладает населением свыше 5 миллионов человек, развитой экономикой и имеет более 150 автомобилей на тысячу жителей.
По оценкам главы экспертного центра по городскому транспорту Вадима Покотило и младшего партнера McKinsey Дмитрия Чечулина, для улучшения позиции Москвы в дальнейшем властям необходимо повысить стоимость пользования автомобилем в городе, ограничить скоростной режим, развивать велосипедную инфраструктуру и транспортные мобильные приложения.
Ранее Москва заняла третье место в рейтинге российского отделения Greenpeace по открытости регионов к программе "Зеленый курс", которая направлена на переход на низкоуглеродное развитие. Возглавила рейтинг Сахалинская область. На втором месте расположились Хабаровский край и Ленинградская область.
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