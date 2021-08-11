Названы лучшие российские города для молодых специалистов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сервис "Работа.ру" провел опрос, результаты которого показали, что россияне считают Москву лучшим городом для молодых специалистов. Об этом сообщает РБК.

Участниками опроса стали 2 400 человек в возрасте от 18 до 25 лет со всей страны.

Так, 46 процентов опрошенных заявили, что Москва является наиболее привлекательным городом для молодых специалистов. Большая часть выделила в столице возможность для карьерного роста и высокие зарплаты.

На втором месте расположился Санкт-Петербург, его назвали 37 процентов респондентов. В нем россиян привлекают высокий уровень жизни и хорошая инфраструктура.

Третья строчка досталась Новосибирску, который выделили 34 процента. Половина опрошенных заявила, что вузы города дают высокий уровень знаний.

Также респонденты отметили, что видят свои карьерные возможности в Краснодаре (51 процент), Владивостоке (48 процентов), Калининграде (38 процентов) и Екатеринбурге (37 процентов).

Ранее Москва и Санкт-Петербург стали лидерами по уровню заработных плат. Москва занимает первую строчку рейтинга. 86% респондентов заявили, что лучшую зарплату в их сфере деятельности возможно получить лишь в столице.

В Санкт-Петербурге самые высокие зарплаты у работников из сферы образования (около 77 тысяч рублей) и сферы транспорта и логистики (102 тысячи рублей). Третью строчку занял Новосибирск. Он стал лидером по ожиданиям от зарплаты в банковской, финансовой и инвестиционной сферах.