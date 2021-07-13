Москва в финале: столица вошла в топ-7 умных городов мира

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Москва во второй раз с 2017 года вышла в финальный этап рейтинга Intelligent Community Awards, куда отбираются города, ставшие примером передового опыта в развитии связи, подготовке кадров, использовании инноваций, цифровой инклюзии, вовлеченности жителей в управление городом и поддержании принципов устойчивости. Информация об этом появилась на официальном сайте столичного мэра.

Уточняется, что международный рейтинг ежегодно составляет организация Intelligent Community Forum (ICF, США).

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что в рамках первого этапа отобрали 21 город из восьми стран. На втором эксперты выделили семь финалистов. Наряду с российской столицей ими оказались города Канады, Австралии, Вьетнама и Бразилии. Она уточнила, что победителя объявят осенью.

Конкурсное жюри оценивало не только развитие городской инфраструктуры, но и ее адаптированность к новым экономическим вызовам.

В области развития широкополосного доступа в интернет Москва представила проект городской сети Wi-Fi. В него входят более 21 тысячи точек доступа к бесплатному интернету, а также зоны пилотирования 5G, запущенные совместно с операторами связи для изучения применения технологий связи пятого поколения.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий города Москвы Эдуард Лысенко сообщил, что непрерывное развитие городских цифровых технологий за последние четыре года позволило российской столице в третий раз попасть в число умных городов по версии Smart21 и во второй – в топ-7 Smart Communities. Подобное указывает на высокую оценку со стороны зарубежных специалистов.

В сфере формирования высококвалифицированных кадров в Москве отметили образовательные проекты столичного правительства. Речь идет о создании в школах профильных классов и добровольном квалификационном экзамене.

В качестве важных инициатив был также представлен проект центра занятости населения "Моя карьера", где жителям оказывают содействие при трудоустройстве.

В разделе "Инновации" был представлен "Московский акселератор" – флагманский проект столичного департамента предпринимательства и инновационного развития. Другой проект в этом направлении – Московский инновационный кластер.

Московская инновационная экосистема также отражена в рейтинге. Благодаря программе разработчики могут тестировать свои технологии на городских и коммерческих объектах еще до выхода их на рынок, а органы власти и потенциальные заказчики – анализировать их эффективность.

В сфере развития инклюзии, создания интеллектуальных сообществ и улучшения доступа людей к цифровым технологиям отметили проект "Московское долголетие", направленный на создание сети бесплатного досуга для пожилых горожан.

Российская столица также представила социальные проекты, в числе которых – благотворительный сервис на портале mos.ru, помогающий жителям сделать пожертвование в адрес проверенных московских НКО, сервис "Поиск пропавших и найденных животных" и другие.

Ранее сообщалось, что в Москве стартовал прием заявок на участие в экспортной акселерационной программе Global Partners, предназначенной для b2b-компаний, занятых в сфере фудтеха и агротеха, управления городской средой, экологии, энергетики и транспорта. Прием заявок продлится до 28 июля.

