Портал "Наш город" решил уже 5 млн вопросов москвичей

08 июля, 22:42
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Портал "Наш город" решил уже 5 миллионов вопросов москвичей. Об этом на своей странице в "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.
"Пятимиллионное обращение касалось неисправности освещения на 1-й Вольской улице – проблему устранили на следующий день. Чаще всего москвичи пишут об освещении, уборке дворовых территорий, повреждениях дорог и тротуаров", – написал мэр.
Градоначальник напомнил, что портал можно использовать для контроля проведения ремонта и благоустройства, а также через него можно сообщать о нарушениях и оценивать работу учреждений.
"На портале действует многоуровневая система обработки обращений. Она автоматически определяет организацию, ответственную за решение проблемы. Срок ответа – восемь рабочих дней, но обычно все решается быстрее", – уточнил Собянин.
Ранее в столице завершилась заявочная кампания в рамках проекта "Наше дерево". Осенью в честь рождения ребенка москвичи высадят свыше 8,4 тысячи деревьев.
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