Попов: в ходе экологических акций в Москве было посажено свыше 420 деревьев

Фото: Дарья Пыльцына

Свыше 420 деревьев и кустарников было высажено за несколько месяцев в районах Дорогомилово, Крылатском, Раменки, Фили-Давыдково, заявил ведущий программы "60 минут" Евгений Попов.

В частности, около 200 саженцев появились во дворе одного из домов района Дорогомилово в рамках акции "Зеленые дворы району".

"Считаю озеленение важной частью работы по повышению качества жизни людей, – отметил Попов. – Деревья и кустарники улучшают экологию не только конкретного двора, но и всего района. Они защищают территорию от ветра, служат естественным фильтром от пыли, вредных газов и шума. С учетом плотности автомобильного движения зеленых насаждений в Дорогомилове явно недостаточно. Поэтому рад был помочь жителям в реализации их пожеланий".

В ходе акции жители вместе с журналистом посадили саженцы высокогорной сосны, барбариса, чубушника, спиреи. После завершения общестроительных работ москвичи в течение двух лет добивались высадки деревьев и декоративных кустарников, чтобы сделать двор по-настоящему уютным и комфортным, отметил Попов.

"Вопрос озеленения у нас поднимался давно, – рассказала председатель совета дома Наталья Субботина. – Мы живем вблизи Кутузовского проспекта, свежего воздуха не хватает катастрофически. Очень долго пытались решить эту проблему силами жителей, обращались в органы власти, но дело затянулось на годы".

В итоге горожане обратились к Евгению Попову, который ранее проводил акцию по озеленению Мичуринского проспекта.

"Специалисты уверены, что при должном уходе все саженцы приживутся, – рассказал Попов. – Это будет наш совместный вклад в экологическое будущее столицы".

Ранее заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков рассказал о проекте "Наше дерево". За два года его работы было получено около 15 тысяч заявок, из которых почти 7 – на 2021 год. В рамках проекта родители могут высадить дерево в честь рождения ребенка.