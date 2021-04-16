В парке Северного речного вокзала обустроили зону отдыха с бассейнами и причал

Видео: комплекс городского хозяйства

В южной части набережной парка Северного речного вокзала обустроили зоны отдыха с тремя бассейнами и плавучий причал для маломерных судов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"Площадь всей зоны отдыха составляет более 4 тысяч квадратных метров, из них 3,5 тысячи занимает пляж с тремя бассейнами, который обустроен над водной поверхностью Химкинского водохранилища", – отметил Бирюков.

Он добавил, что каждый бассейн оборудован системой подогрева, рядом будут установлены лежаки, пляжные диваны и зонтики. Отдыхать в благоустроенной зоне смогут одновременно 200 человек.

Говоря о плавучем причале, заммэра сообщил, что он собран из 14 понтонов, которые удерживают 56 железобетонных якорей, и обшит специальной террасной доской. С пляжной зоной новый причал связан переходным мостиком.

"Причал оборудован 12 сервисными колонками для подачи электроэнергии и воды на пришвартованные суда, навигационными огнями, средствами спасения на воде и швартовными устройствами. Коммуникации к сервисным колонкам подведены через кабель-каналы и трубопроводы, заложенные в конструкцию плавающего понтона", – рассказал Бирюков.

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Пришвартоваться у понтона одновременно смогут 18 маломерных судов длиной 10–25 метров, подчеркнул заммэра.

Бирюков отметил, что после масштабного благоустройства территория Северного речного вокзала превратилась в уникальное городское пространство и новую точку притяжения для москвичей, в том числе для семей с детьми.

"В рамках благоустройства парку максимально вернули исторический облик, провели реставрацию скульптур и озеленение", – напомнил глава комплекса городского хозяйства.

Ранее сообщалось, что в столице завершили работы по подготовке к навигации обновленных набережной и причалов Северного речного вокзала. Специалисты промыли после зимнего периода лестничные сходы, облицовку стен и напольные покрытия, а также очистили гранитные поверхности, металлические ограждения и чугунные элементы.