В парке Северного речного вокзала обустроили зону отдыха с бассейнами и причал

"Площадь всей зоны отдыха составляет более 4 тысяч квадратных метров, из них 3,5 тысячи занимает пляж с тремя бассейнами, который обустроен над водной поверхностью Химкинского водохранилища", – отметил Бирюков.
Он добавил, что каждый бассейн оборудован системой подогрева, рядом будут установлены лежаки, пляжные диваны и зонтики. Отдыхать в благоустроенной зоне смогут одновременно 200 человек.
Говоря о плавучем причале, заммэра сообщил, что он собран из 14 понтонов, которые удерживают 56 железобетонных якорей, и обшит специальной террасной доской. С пляжной зоной новый причал связан переходным мостиком.
"Причал оборудован 12 сервисными колонками для подачи электроэнергии и воды на пришвартованные суда, навигационными огнями, средствами спасения на воде и швартовными устройствами. Коммуникации к сервисным колонкам подведены через кабель-каналы и трубопроводы, заложенные в конструкцию плавающего понтона", – рассказал Бирюков.
Пришвартоваться у понтона одновременно смогут 18 маломерных судов длиной 10–25 метров, подчеркнул заммэра.
Бирюков отметил, что после масштабного благоустройства территория Северного речного вокзала превратилась в уникальное городское пространство и новую точку притяжения для москвичей, в том числе для семей с детьми.
"В рамках благоустройства парку максимально вернули исторический облик, провели реставрацию скульптур и озеленение", – напомнил глава комплекса городского хозяйства.
Ранее сообщалось, что в столице завершили работы по подготовке к навигации обновленных набережной и причалов Северного речного вокзала. Специалисты промыли после зимнего периода лестничные сходы, облицовку стен и напольные покрытия, а также очистили гранитные поверхности, металлические ограждения и чугунные элементы.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: