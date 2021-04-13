В департаменте капремонта рассказали о подготовке Северного речного вокзала к лету

13 апреля в столице досрочно открылась речная навигация. Одной из главных точек притяжения среди всех причалов и набережных Москвы в этом сезоне станет свежеотреставрированный Северный речной вокзал (СРВ). В департаменте капремонта рассказали об открытии целой пляжной зоны в южной части набережной пространства. Напоминаем, как изменилось пространство, а также какие обновления ждут территорию СРВ в новом сезоне.

Капитальное обновление

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Комплексная реставрация Северного речного вокзала и прилегающих территорий завершилась в сентябре 2020 года. Разнопрофильные специалисты восстановили внешний вид исторического здания, привели в порядок площадь вокзала, прилегающую набережную и парк.

Как рассказал Москве 24 директор НИИ "МосТрансПроект" Александр Поляков, в рамках проекта подразумевалось сохранение исторической ценности вокзала и обретение им новых свойств общественного пространства.





Александр Поляков директор НИИ "МосТрансПроект" Возвращение порта пяти морей дает возможность возродиться популярности речного транспорта во всей стране. Развитие Волго-Каспийского бассейна даст стимул к развитию туризма. Москва обладает большим потенциалом развития речных круизов, в том числе по Волге.

Обновленные территории вокзала выполнены в едином стиле, в оформлении использованы натуральные материалы и цвета – белый, серый и бежевый.

Основная тема концепции нового пространства – река. Она воплощается в том числе в тематических малых архитектурных формах – сиденьях в виде гальки, деревянных настилах в зонах отдыха.



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Самая необычная часть этой концепции – уменьшенная копия Канала имени Москвы, которая достигает 516 метров в длину, полуметра в ширину и 0,2 метра в глубину. Мини-канал также имеет стилизованные копии шлюзов и подсветку.

Как отметил Поляков, этот мини-аттракцион с первого дня особенно полюбился гостям вокзала. "Дети и взрослые с удовольствием запускали в нем кораблики, изучали структуру канала", – пояснил директор НИИ "МосТрансПроект".

Жители Москвы в целом высоко оценили реставрацию исторического пространства города.

Что сказали "активные граждане" Участники проекта "Активный гражданин" в большинстве своем положительно Участники проекта "Активный гражданин" в большинстве своем положительно высказались о реставрации пространства вокзала. 60,09% более чем из 200 тысяч проголосовавших оценили работы на отлично. Также москвичи обратили внимание на некоторые недостатки новой точки притяжения и предложили их устранить. Так, жители попросили увеличить количество уличных кафе, велодорожек, лавочек, а также отрегулировать яркость подсветки фасада самого здания. Что касается прилегающего парка, его также оценили высоко. Однако в рамках доработки пространства участники проекта предложили разнообразить детские площадки, увеличить количество беседок и туалетов.



Настоящий порт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В рамках проекта реставрации Северному речному вокзалу вернули не только его облик, но и историческую функцию. Речная навигация в московской акватории теперь будет открываться и закрываться здесь, сообщила Москве 24 заместитель генерального директора ГУП "Мосгортранс" Юлия Темникова.





заместитель генерального директора ГУП "Мосгортранс" Юлия Темникова Торжественные мероприятия состоятся в конце апреля. По традиции – в праздничной атмосфере мы дадим старт летнему сезону. Символизировать открытие навигации будет звезда Северного речного вокзала – самая видная часть здания. Она располагается на верхушке раздвижного шпиля. На период навигации он будет поднят.

В предстоящем сезоне Северный речной вокзал сможет принимать или отправлять до 4 судов одновременно и до 24 судов в сутки. Основные направления: Санкт-Петербург, Ярославль, Казань, Нижний Новгород, Астрахань, Ростов-на-Дону, Волгоград, Плес, Череповец, Углич, Кострома, Самара, Саратов, Городец, Мышкин, Валаам, Тверь, Тутаев.

Для этого подготовили соответствующую инфраструктуру: провели капитальный ремонт причалов, рядом с ними сделали более удобные зоны досмотра, доступные и для маломобильных пассажиров. Также неподалеку расположили кассы по продаже билетов на экскурсионно-прогулочные маршруты.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Удобным и комфортным для всех сделали и подъезд туристов к своим судам. Совершенно новая схема транспортного обслуживания вокзала предусматривает доставку пассажиров к прогулочным катерам на электрических шаттлах.

Так, туристические автобусы больше не подъезжают прямо к причалам на набережной, загазовывая воздух и доставляя неудобства пешеходам. Они доезжают до пересадочного узла, где пассажиров уже встречают электромобили, которые бесплатно доставляют гостей к причалам.

Также для посадки и высадки пассажиров возможен подъезд к зданию вокзала на такси, каршеринге и личном легковом авто. Однако оставить транспорт можно будет только в парковочных карманах вдоль Ленинградского шоссе, а также на прилегающей к парку территории.

Веранды, павильоны, водные зоны

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Кроме вокзала и прогулочной зоны, летом 2021 года Северный речной вокзал превратится в настоящий курорт. В южной части набережной парка откроется зона отдыха с тремя бассейнами.

"Пляж" с тремя бассейнами занимает почти 3 500 "квадратов" и обустроен над водной поверхностью Химкинского водохранилища. Все они оснащены системой подогрева: в прохладные летние дни и вечернее время температура воды в них будет сохраняться на уровне 27 градусов", – поделились с Москвой 24 подробностями в пресс-службе департамента капитального ремонта столицы.





пресс-служба департамента капитального ремонта города Москвы Два бассейна предназначены для взрослых. Причем в одном из них родители смогут купаться вместе с детьми постарше. Его площадь будет составлять более 80 "квадратов", а глубина – достигать 1 метра. В другом смогут купаться только взрослые. Его размер составит 350 квадратных метров, а глубина – 1,5 метра. А третий бассейн – для самых маленьких посетителей. Его площадь составит 45 квадратных метров, а глубина – 0,75 метра.

В ведомстве добавили, что рядом с бассейнами установят лежаки, пляжные диваны и зонтики, под которыми можно будет укрыться от палящего солнца. Всего в пространстве одновременно смогут отдыхать до 200 человек.

Более того, для всех любителей скорости рядом с бассейнами появится плавучий причал для катеров, где можно будет взять судно в аренду.

В рамках подготовки к летнему сезону на набережной откроются новые рестораны с верандами и столиками на улице. На берегу реки будут работать павильоны, где можно будет взять горячие напитки.



Также в южной части набережной парка Северного речного вокзала появится ресторан на воде. Павильон возведут в рамках общей концепции благоустройства территории, придерживаясь единого стиля с остальными кафе пространства.

Площадь нового заведения составит порядка 700 квадратных метров, на которых одновременно смогут разместиться около 170 отдыхающих. Во внешнем оформлении павильона использовали специальные панели для наружной отделки и витражную систему, имеющую подвижные створки.

Кроме кафе и бассейнов, гостям всегда доступна обновленная прогулочная зона набережной и парка вокзала с лавочками и подсветкой, арендой самокатов и прочего инвентаря, детскими площадками и просто прекрасным видом и свежим воздухом.