Бассейны с подогревом появятся на набережной Северного речного вокзала

Фото: телеграм-канал "Москва 24"
На территории Северного речного вокзала в июне этого года появятся шезлонги с зонтиками и бассейны с подогревом. Об этом сообщает Дептранс в своем Telegram-канале.
Уточняется, что в южной части набережной будет оборудовано два бассейна – для детей и для взрослых.
Кроме того, на причалах и в парке откроются новые рестораны. Для посетителей будут доступны веранды и столики на улице. На берегу реки будут работать павильоны, где можно будет взять горячие напитки.
Также в парке появится стоянка для катеров.
"Северный речной вокзал – первый транспортный объект, который стал для жителей не только местом отправления в поездку, но и любимой локацией для отдыха всей семьей. Мы и дальше продолжим обустраивать нашу инфраструктуру так, чтобы в городе было больше мест для отдыха круглый год", – отметил руководитель ведомства Максим Ликсутов.
Ранее сообщалось, что ресторан на воде появится в южной части набережной парка Северного речного вокзала. Павильон возведут в рамках общей концепции благоустройства территории. Его построят в едином стиле с остальными кафе, которые находятся на набережной.
"Это наш город": москвичи оценили реставрацию Северного речного вокзала
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