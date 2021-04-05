Бассейны с подогревом появятся на набережной Северного речного вокзала

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

На территории Северного речного вокзала в июне этого года появятся шезлонги с зонтиками и бассейны с подогревом. Об этом сообщает Дептранс в своем Telegram-канале.

Уточняется, что в южной части набережной будет оборудовано два бассейна – для детей и для взрослых.

Кроме того, на причалах и в парке откроются новые рестораны. Для посетителей будут доступны веранды и столики на улице. На берегу реки будут работать павильоны, где можно будет взять горячие напитки.

Также в парке появится стоянка для катеров.

"Северный речной вокзал – первый транспортный объект, который стал для жителей не только местом отправления в поездку, но и любимой локацией для отдыха всей семьей. Мы и дальше продолжим обустраивать нашу инфраструктуру так, чтобы в городе было больше мест для отдыха круглый год", – отметил руководитель ведомства Максим Ликсутов.

Ранее сообщалось, что ресторан на воде появится в южной части набережной парка Северного речного вокзала. Павильон возведут в рамках общей концепции благоустройства территории. Его построят в едином стиле с остальными кафе, которые находятся на набережной.

