Северный речной вокзал признали "Реставрацией года"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Эксперты газеты The Art Newspaper Russia признали Северный речной вокзал "Реставрацией года", сообщается в Telegram-канале столичного Дептранса.
Отмечается, что жюри отметило быстрое и бережное восстановление архитектурного ансамбля.
"Мы благодарны за оценку нашей работы и гордимся победой. Но самая важная для нас награда – возможность вернуть городу, казалось бы, утраченное сокровище. Северный речной вокзал – это не только новый виток в развитии речного транспорта, но и вновь обретенная точка притяжения для москвичей и гостей города", – заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Ранее Сергей Собяин сообщил, что в 2021 году в Москве будет завершена реставрация около 100 памятников архитектуры. По его словам, на данный момент отреставрировано уже более 1,5 тысячи памятников. Собянин подчеркнул, что это беспрецедентная по своим масштабам программа, которая продолжается несмотря на экономические сложности.
"Это наш город": москвичи оценили реставрацию Северного речного вокзала
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