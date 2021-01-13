Фасады более 50 домов привели в порядок в столице в 2020 году

Фото: Департамент капитального ремонта города Москвы

В столице фасады более 50 домов привели в порядок в рамках комплексного благоустройства в 2020 году, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Покраска и покрытие защитными составами стен, обновление крыш, укрепление балконных плит – это лишь часть работ, которые выполнялись во время ремонта фасадов зданий в 2020 году. Всего в рамках комплексного благоустройства городских территорий в порядок привели фасады 52 домов", – говорится в сообщении.

Как уточняется, речь в основном идет о домах 1950-1980-х годов постройки, однако есть и исторические здания.

"Пять из них являются объектами культурного наследия. Это дома, особняки и городские усадьбы XVIII–XX веков, которые создают архитектурный облик города. Для их фасадов проводились ремонтно-реставрационные работы", – рассказали в пресс-службе департамента капитального ремонта столицы.

В материале говорится, что технология ремонта зависела от вида фасадов. Например, фасады со штукатурной отделкой сначала очищали от пыли, грязи, старых слоев краски и вздувшейся штукатурки. Затем заделывали трещины, шпаклевали и грунтовали стены. Также специалисты обрабатывали поверхности специальными составами против плесени и грибка. Финальным этапом в ремонте таких стен является новая покраска.

Ранее реставраторы восстановили главный фасад Бабаевской шоколадной фабрики. В частности, здание получило оригинальный оливковый цвет фасадов. До этого там были проведены работы по восстановлению дворового фасада и крыши. Здание входит в список объектов культурного наследия регионального значения. Уточняется, что специалисты воссоздали исторический облик уникального памятника. В частности, здание получило оригинальный оливковый цвет фасадов.