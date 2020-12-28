Реставраторы восстановили главный фасад Бабаевской шоколадной фабрики

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Специалисты завершили восстановительные работы главного фасада здания на улице Малая Красносельская, которое принадлежит ООО "Кондитерский концерн Бабаевский". Об этом информирует пресс-служба Мосгорнаследия.
"Специалисты завершили важный этап масштабной реставрации жилого дома Абрикосовых на улице Малая Красносельская (дом 7, строение 31)", – сообщили в ведомстве.
Как пишет Агентство "Москва", ранее были проведены работы по восстановлению дворового фасада и крыши. Здание входит в список объектов культурного наследия регионального значения.
Уточняется, что специалисты воссоздали исторический облик уникального памятника. В частности, здание получило оригинальный оливковый цвет фасадов.
"Особое внимание специалисты уделили вычинке и сохранению кирпичной кладки, восстановлению штукатурного слоя, реставрации всех уникальных декоративных элементов главного фасада, в том числе изящных вазочек для конфет под окнами второго этажа, ограждение кровли", – заявил руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.
Глава Мосгорнаследия пояснил, что оригинальный цвет удалось обнаружить в результате поэтапного раскрытия красочных слоев. Самый нижний из них оказался именно оливкового цвета.
В начале 2021 года реставраторы продолжат восстановление здания. Окна и двери будут заменены на исторические аналоги. Кроме того, мастера вернут исторический облик интерьерам постройки.
Известно, что здание появилось в городе в 1902 году. Оно принадлежало династии Абрикосовых. Ее основатель – Степан Николаевич Абрикосов – занимался изготовлением сладостей в 1804 году. Его внук – Алексей Иванович – продолжил дело и основал кондитерскую фабрику "Товарищества А.И. Абрикосова Сыновей".
Двухэтажный особняк Абрикосовых был спроектирован архитектором Борисом Шнаубертом. Здание имело главное крыльцо и три выпуклых эркера второго этажа. Фасад постройки украшали изогнутые лепные детали в виде вазочек для конфет.
В 1919 году фабрику Абрикосова национализировали. В 1922 году она была переименована в фабрику имени Бабаева.
Ранее сообщалось, что в Пресненском районе планируют отремонтировать дом, в котором жил поэт Владимир Маяковский. В рамках работ подразумевался внутренний и внешний ремонт здания.
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