В Москве отремонтируют дом, в котором жил Маяковский

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В Пресненском районе планируют отремонтировать дом, в котором жил поэт Владимир Маяковский, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"Согласован проект капитального ремонта дома на улице Красной Пресне. Он был построен в 1910 году по проекту архитектора Осипа Шишковского. Доходный дом купца Моисея Кочубея является характерным образцом доходных домов начала прошлого века благодаря своей архитектуре, выполненной в стиле модерн", – сообщил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.
В рамках работ запланирован внутренний и внешний ремонт здания. Специалисты восстановят штукатурный слой фасада, декоративные элементы, арку и цоколь дома.
Также будут отремонтированы оконные блоки, металлические решетки в приямках и козырьки над входами. Помимо этого, будет восстановлена система наружного водостока и установлены кронштейны флагодержателей.
На крыше заменят настил, а на чердаке окрасят стены. Специалисты приведут в порядок лестничные площадки, заменят входные и тамбурные двери, почтовые ящики и фонарные окна.
В этом доме на протяжении двух лет жил Владимир Маяковский вместе со своей семьей. Они арендовали четырехкомнатную квартиру на первом этаже, где автор написал произведения "Послушайте", "Война объявлена" и "Я и Наполеон".
В этом доме Маяковский работал в том числе над поэмой "Облако в штанах". Сейчас в здании работает музей "Квартира на Большой Пресне", который входит в состав Государственного музея Владимира Маяковского.
Ранее сообщалось, что дом-музей русского поэта и писателя Бориса Пастернака в поселке Переделкино будет отреставрирован. Дача Пастернака расположена в писательском поселке в ТиНАО. Именно там он написал две последние книги стихов и создал свой главный роман "Доктор Живаго". Эта книга вышла в свет сначала в Италии в 1957 году, а затем в Нидерландах, Великобритании и США.
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