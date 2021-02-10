Собянин: в этом году завершится реставрация более 100 памятников архитектуры

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/В. Новиков

Реставрация около 100 памятников архитектуры будет завершена в этом году. Об этом сообщил Сергей Собянин во время осмотра итогов реставрации здания посольства Бразилии на Большой Никитской улице.

"В Москве продолжается масштабная программа реставрации памятников архитектуры. В настоящее время отреставрировано уже более 1,5 тысячи памятников. Это беспрецедентная программа по своим масштабам. Несмотря на экономические сложности, она продолжается, и в этом году будет отреставрировано около 100 памятников", – сказал Собянин.

Мэр города выразил благодарность министерству иностранных дел (МИД) за вклад в реставрацию памятников, а также отдельно упомянул сотрудников посольства Бразилии. По его словам, благодаря им у города появилась "настоящая жемчужина, архитектура XIX века" на Большой Никитской улице.

Чрезвычайный и полномочный посол Бразилии в России Товар Да Силва Нунес, в свою очередь, отметил, что здание является символом дружбы между двумя государствами, которая длится уже на протяжении 193 лет. Он поблагодарил всех, кто принимал активное участие в реставрации здания.

"Реставрация является символом нашей дружбы – дружбы между Россией и Бразилией. И эта дружба длится уже 193 года. Я хотел бы поблагодарить всех, кто участвовал в реставрации", – сказал Нунес.

В пресс-службе мэра и правительства Москвы заявили, что комплексная реставрация исторического здания на Большой Никитской улице была начата в 2015 году. Работы велись за счет средств МИД Бразилии. Проект реставрации был разработан московским проектным бюро "АрКо".

В ходе работ специалисты уделили особое внимание реставрации фасадов, восстановлению художественной отделки и сохранению всех ценных элементов планировки. В частности, реставраторы привели в порядок две вердюры с фламинго и цаплей, а также два комода эпохи Людовика XV и другие исторические предметы.

Ранее построенное в 1790-х годах здание Пречистенской аптеки включили в реестр объектов культурного наследия регионального значения. Трехэтажный каменный дом с подвалом в стиле эклектики находится по адресу улица Пречистенка, дом 6. Аптека в нем работает уже более 200 лет.