Семь построек в столице признали выявленными объектами культурного наследия

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В столице насчитывается 8602 объекта культурного наследия, в том числе отдельные исторические постройки, комплексы зданий и памятные места. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

За прошлый год выявленными объектами были признаны семь памятников, еще 21 из ранее признанных включили в реестр. Среди них дом второй половины XIX века во Вспольном переулке и здание общежития Сельскохозяйственной академии имени К.А. Тимирязева.

"Для каждого из критериев установлена шкала численных значений, в зависимости от возможной степени его выраженности. Наличие или отсутствие у объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, историко-культурной ценности определяется по итогам суммирования баллов по каждому критерию", – заявила начальник управления государственного учета и экспертизы объектов культурного наследия департамента культурного наследия города Софья Рождественская.

По действующему законодательству, подать заявление, для внесения в единый реестр претендующее на статус объекта культурного наследия здание или место в Москве, вправе любое заинтересованное лицо.

В результате сотрудники департамента культурного наследия столицы потом следят за сохранностью исторических памятников, тщательно контролируют все ремонтные и реставрационные работы.

Ранее здание Пречистенской аптеки в Москве признали памятником архитектуры. В 1860-1890-х здание принадлежало представителям фармацевтической династии Форбрихеров.