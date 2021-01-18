Дом Мальцевых на Большой Якиманке планируют отреставрировать

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Специалисты приступят к реставрации Дома Мальцевых на улице Большой Якиманке в центре столицы в ближайшее время. Трехэтажное здание является объектом культурного наследия, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"Сейчас он отключен от инженерных систем и находится в неудовлетворительном состоянии. Реставраторам предстоит вернуть исторический облик и фасадам, и интерьерам здания. Работы пройдут под нашим контролем", – приводятся в сообщении слова руководителя Мосгорнаследия Алексея Емельянова.
Как отмечается, специалисты очистят и отштукатурят стены, затем восстановят гипсовый декор. Гладкие поверхности покрасят в серо-голубой, архитектурно-лепной декор – в оттенок белого.
Также на фасаде со стороны двора воссоздадут окно, которое изначально было на этом месте, и восстановят сход в подвальный этаж. Окна и двери отреставрируют, кровлю дома заменят. Интерьеры помещений на первом этаже восстановят по архивным планам, отреставрируют печи, карнизы, двери, наличники. В здании уложат пол, заменят деревянные перекрытия. Специалисты планируют проводить работы в течение двух лет.
Ранее реставраторы восстановили главный фасад Бабаевской шоколадной фабрики. В частности, здание получило оригинальный оливковый цвет фасадов. Оригинальный цвет удалось обнаружить в результате поэтапного раскрытия красочных слоев. Самый нижний из них оказался именно оливкового цвета.
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