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Культура

07:57

Здание Пречистенской аптеки в Москве признали памятником архитектуры

город культура

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Здание Пречистенской аптеки включили в реестр объектов культурного наследия регионального значения, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Трехэтажный каменный дом с подвалом в стиле эклектики находится по адресу улица Пречистенка, дом 6. Аптека в нем работает уже более 200 лет.

Наибольшую ценность представляет уникальный декор главного фасада, рассказал глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Здания было построено в 1790-х годах. Тогда оно было двухэтажным. В 1809 году московский купец Миляков уже сдавал второй этаж дома под аптеку.

Известно, что с 1830-х годов она называлась Пречистенской. В 1860-1890-х здание принадлежало представителям фармацевтической династии Форбрихеров.

Современный вид дом приобрел в 1874 году. Тогда был надстроен третий этаж и изменена планировка помещений.

Ранее в Москве завершили реставрацию могил и четырех надгробных сооружений семьи Третьяковых, которые расположены на Даниловском кладбище.

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