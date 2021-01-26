Надгробия семьи Третьяковых на Даниловском кладбище отреставрировали

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Москве завершена реставрация могил и четырех надгробных сооружений семьи Третьяковых, которые расположены на Даниловском кладбище. Работы проходили по заказу департамента культурного наследия столицы. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Уточняется, что данные объекты культурного наследия располагаются по адресу 4-й Рощинский проезд, дом 30, строение 11. В ходе работ специалистам удалось полностью воссоздать исторический облик всех четырех надгробий.
"До реставрации на памятниках были трещины, сколы, различные загрязнения. Кроме того, были утрачены некоторые элементы. Мастера воссоздали все недостающие детали, в том числе позолоченные мемориальные надписи, кресты, утраченные части фигуры Христа на распятии и плиты оснований. Устранили трещины, обработали защитными составами поверхности надгробий", – поделился руководитель ведомства Алексей Емельянов.
Он добавил, что работы продолжались в течение полугода.
Ранее сообщалось, что ансамбль Рижского вокзала включили в реестр объектов культурного наследия регионального значения. В 2007 году в здании был сделан капитальный ремонт. Специалисты привели в порядок фасады, укрепили несущие конструкции, при этом сохранили исторические элементы декора.
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