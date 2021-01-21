Рижский вокзал признали памятником архитектуры

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Ансамбль Рижского вокзала включили в реестр объектов культурного наследия регионального значения. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Как уточняется, в ансамбль входит здание вокзала и примыкающее к нему здание бывшего Музея транспорта. В настоящее время там располагается Центр научно-технической информации и библиотек и Центр инновационного развития с выставочным залом.
Руководитель департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов рассказал, что здание пассажирского вокзала состоит из трех двухэтажных частей, которые выполнены в стиле древнерусских теремов с затейливыми окнами и часами под высоким кокошником.
"Центральная и две боковые части соединены между собой одноэтажными переходами. В главной части находился вестибюль багажного отделения и залы для пассажиров первого и второго классов. В правом крыле располагалась парадная комната, а в левом – зал ожидания для пассажиров третьего класса", – приводятся в материале слова Емельянова.
В 2007 году в здании был сделан капитальный ремонт. Специалисты привели в порядок фасады, укрепили несущие конструкции, при этом сохранили исторические элементы декора.
Емельянов отметил, что ансамбль Рижского вокзала перешел под охрану государства.
"Это значит, что здание пассажирского вокзала, а также примыкающий к нему музей нельзя сносить. Реставрировать строения можно только под контролем Мосгорнаследия и после согласования проекта работ с нашими специалистами", – отметил он.
Ранее сообщалось, что здание Российской академии театрального искусства (РАТИ ГИТИС) на Земляном Валу признано выявленным объектом культурного наследия. Оно перешло под государственную охрану. Здание расположено по адресу улица Земляной Вал, дом 66/20. Дом был возведен в 1910–1913 годах в стиле позднего модерна по заказу отца конструктора авиационных двигателей Владимира Климова.
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