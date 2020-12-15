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Город

09:52

Доходный дом Климова взяли под охрану государства

город

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Здание Российской академии театрального искусства (РАТИ ГИТИС) на Земляном Валу признано выявленным объектом культурного наследия. Оно переходит под государственную охрану, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Здание расположено по адресу улица Земляной вал, дом 66/20. Глава департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов рассказал, что дом был возведен в 1910–1913 годах в стиле позднего модерна по заказу отца конструктора авиационных двигателей Владимира Климова.

Сейчас в здании находится часть факультетов прославленного театрального вуза. На фасадах здания установлены декоративные замки и профилированные рамки с фартуками, которые расположены под окнами. Парадные подъезды выделены порталами с пилястрами и фигурными навесами.

Ранее сообщалось, что здание Рогожской амбулатории в Москве взяли под охрану государства. Двухэтажное кирпичное здание находится по адресу Большой Рогожский переулок, дом 17. Оно имеет Т-образную форму. Весь декор создан из фигурного или фасонного кирпича. Над входом в здание установлены небольшие арки с зубчатыми выступами.

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