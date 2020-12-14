Фото: пресс-служба департамента культурного наследия города Москвы

Здание Рогожской амбулатории в Москве взяли под охрану государства, говорится на портале мэра и правительства столицы.

Двухэтажное кирпичное здание находится по адресу Большой Рогожский переулок, дом 17. Оно имеет Т-образную форму. Весь декор создан из фигурного или фасонного кирпича. Над входом в здание установлены небольшие арки с зубчатыми выступами.

"Неорусский стиль – популярное направление в архитектуре конца XIX – начала XX века. Для него типично соединение византийской архитектуры и древнерусского зодчества. Рогожская амбулатория стала прекрасным образцом городского общественного здания, в облике которого воплощены основные черты неорусского стиля", – рассказал руководитель департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

В начале XX столетия Рогожская амбулатория с дневным стационаром и операционной обслуживала только приходящих пациентов. В амбулатории лечили глазные, кожные и лор-заболевания. В 1975 году по просьбе Главного управления общественного питания Мосгорисполкома здание с земельным участком передали Мосресторантресту. Затем там расположились Музей общественного питания и магазин кулинарии.

Ранее доходный дом 1903 года архитектора Иллиодора Михайловского был признан выявленным объектом культурного наследия. Здание перешло под государственную охрану. Его нельзя сносить, а также проводить на объекте какие-либо работы без согласования с городом.