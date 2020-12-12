Доходный дом в Селиверстове переулке взят под охрану государства

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Доходный дом 1903 года архитектора Иллиодора Михайловского признан выявленным объектом культурного наследия. Здание переходит под государственную охрану. Его нельзя сносить, а также проводить на объекте какие-либо работы без согласования с городом, рассказал руководитель пепартамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

Он подчеркнул, что данный жилой дом является редкостью для Москвы, поскольку он построен в в стиле западноевропейской готической архитектуры.

"До наших дней здание полностью сохранило декоративно-художественное оформление главного фасада, в том числе готические оконные переплеты. В интерьерах сохранилось напольное покрытие, а также другие важные элементы. Исторический облик этого дома обладает высокой архитектурной ценностью", – подчеркнул Емельянов.

Как сообщает портал мэра и правительства Москвы, здание располагается в Селиверстове переулке. Его возвели на деньги полковника русской армии Смазина, который желал сдавать в доме квартиры в аренду.

До настоящего времени сохранился не только фасад здания, а также архитектурно-художественное оформление интерьеров общественных зон. Сейчас здание является административным.

Ранее сообщалось, что дом-комод, где с 1886 до 1890 год проживал писатель Антон Чехов, планируют отреставрировать к концу следующего года.

