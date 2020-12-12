Доходный дом в Селиверстове переулке взят под охрану государства

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Доходный дом 1903 года архитектора Иллиодора Михайловского признан выявленным объектом культурного наследия. Здание переходит под государственную охрану. Его нельзя сносить, а также проводить на объекте какие-либо работы без согласования с городом, рассказал руководитель пепартамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.
Он подчеркнул, что данный жилой дом является редкостью для Москвы, поскольку он построен в в стиле западноевропейской готической архитектуры.
"До наших дней здание полностью сохранило декоративно-художественное оформление главного фасада, в том числе готические оконные переплеты. В интерьерах сохранилось напольное покрытие, а также другие важные элементы. Исторический облик этого дома обладает высокой архитектурной ценностью", – подчеркнул Емельянов.
Как сообщает портал мэра и правительства Москвы, здание располагается в Селиверстове переулке. Его возвели на деньги полковника русской армии Смазина, который желал сдавать в доме квартиры в аренду.
До настоящего времени сохранился не только фасад здания, а также архитектурно-художественное оформление интерьеров общественных зон. Сейчас здание является административным.
Ранее сообщалось, что дом-комод, где с 1886 до 1890 год проживал писатель Антон Чехов, планируют отреставрировать к концу следующего года.
"Это наш город": более 70 объектов культуры отреставрировали в Москве в этом году
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: