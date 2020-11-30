В Москве отреставрируют Дом-музей Чехова на Садовой-Кудринской улице

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Дом-комод, где с 1886 до 1890 год проживал писатель Антон Чехов, планируют отреставрировать к концу следующего года, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Отмечается, что дому на Садовой-Кудринской улице вернут исторический облик.
"Специалисты проведут работы по реставрации фасадов, в том числе карнизов и наличников", – заявил руководитель департамента культурного наследия столицы Алексей Емельянов.
По его словам, в самом здании будут реставрировать поверхности стен и восстанавливать печи на первом и втором этажах. Во время работ отремонтируют кровлю, поменяют водосточные трубы, отливы, окна, а также двери. Кроме того, реставраторы раскроют окно на восточном фасаде второго этажа.
Сейчас данное здание обладает статусом памятника культурного наследия федерального значения. Этот дом стал первым столичным музеем, который посвятили писателю.
Ранее был утвержден предмет охраны дома Лобанова-Ростовского в центре столицы. В XIX веке горожане прозвали особняк домом цвета утренней зари из-за нежно-розового оттенка фасадов.
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