Объект культурного наследия отреставрируют на Новой Басманной улице

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Город сдаст в аренду помещения в здании бывшей Басманной полицейской части. Потенциальные арендаторы будут обязаны отреставрировать здание, как сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"Аукцион не имеет ограничения по составу участников, подать заявку может любое юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель или представитель малого или среднего бизнеса", – рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, за зданием не закреплено конкретное функциональное назначение, поэтому оно подойдет для размещения торгового учреждения, культурного центра или административных помещений. Общая площадь составляет 1255,8 квадратного метра.

Объект, расположенный по адресу Новая Басманная улица, дом 29, выведут на электронные торги по льготной программе "1 рубль за 1 квадратный метр". Договор будет заключен на 49 лет.

Здание, в котором до 2014 года располагался ОВД Басманного района, было построено в 1782 году как усадебный дом, но в 1812 году его продали в казну.

Глава департамента городского имущества Максим Гаман напомнил, что стартовавший в 2012 году проект позволяет за счет инвесторов сохранять и восстанавливать объекты культурного наследия. С начала программы уже в 19 подобных зданиях проведена реставрация.

В октябре стало известно, что в Москве отреставрируют флигель усадьбы Снегирева. Этот памятник архитектуры располагается на улице Плющихе. В департаменте культурного наследия подчеркнули, что при работе особое внимание уделят элементам фасадов и внутренней отделке.

