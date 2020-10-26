Археологические находки обнаружили в усадьбе Измалково

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Археологические находки обнаружили на территории исторической усадьбы Измалково, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Специалисты обнаружили предметы конца XVIII – начала XIX века, среди которых – основания парковых дорожек, остатки водоводов, фундаменты садовых павильонов и оранжерей, а также части беседок. Помимо этого, археологами найдены столовые приборы, предметы гардероба и керамическая посуда.
Находки обнаружили во время реставрационных работ усадьбы, которые начались более года назад. Сейчас специалисты восстанавливают главный дом, восточный и западный флигели, а также приводят в порядок кладовую, кухню и служебное здание.
Также восстанавливается местный парк, который является частью объекта культурного наследия. Его планируют возродить по историческим чертежам и архивным материалам. Руководитель департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов подчеркнул, что это позволяет сделать обнаруженные ранее следы прежних планировок парка.
Ранее сообщалось, что в ходе реставрации исторических казарм и манежа в Хамовниках археологи обнаружили артефакты XX и XIX веков. В частности, специалисты нашли части обмундирования и амуниции кавалеристов.
Среди находок есть нашивки и пуговицы от мундиров, свинцовые пули, части конской сбруи: трензельные кольца, накладки на оголовье уздечек, стремянная пряжка, подковы.
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