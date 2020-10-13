При раскопках у Стены Плача в Иерусалиме нашли древнюю гирю

Фото: depositphotos/krugloff

Во время археологических раскопок у Стены Плача в Иерусалиме обнаружена древняя гиря. Она изготовлена из известняка, вес составляет два сикля. Находка датируется X–VI веками до нашей эры, сообщило израильское управление древностей.

"Гиря относится к железному веку – периоду Первого Храма", – уточнили в ведомстве.

Археологи нашли ее во время просеивания земли. Гиря представляет собой куполообразную форму с плоским основанием. В ее верхней части имеется египетский символ, похожий на сокращение, обозначающее единицы веса. Как рассказали руководители раскопок со стороны управления древностей Барак Монникендам-Гивон и Техилла Либерман, вес гири составляет – два сикля, что приравнивается к 23 граммам.

Ранее самые древние в Евразии кожаные мячи нашли на старом кладбище Янхай недалеко от города Турфан на северо-западе Китая. Возраст находки – около 3 000 лет. Это удалось определить с помощью радиоуглеродного анализа.