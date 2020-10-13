При раскопках у Стены Плача в Иерусалиме нашли древнюю гирю

Фото: depositphotos/krugloff
Во время археологических раскопок у Стены Плача в Иерусалиме обнаружена древняя гиря. Она изготовлена из известняка, вес составляет два сикля. Находка датируется X–VI веками до нашей эры, сообщило израильское управление древностей.
"Гиря относится к железному веку – периоду Первого Храма", – уточнили в ведомстве.
Археологи нашли ее во время просеивания земли. Гиря представляет собой куполообразную форму с плоским основанием. В ее верхней части имеется египетский символ, похожий на сокращение, обозначающее единицы веса. Как рассказали руководители раскопок со стороны управления древностей Барак Монникендам-Гивон и Техилла Либерман, вес гири составляет – два сикля, что приравнивается к 23 граммам.
Ранее самые древние в Евразии кожаные мячи нашли на старом кладбище Янхай недалеко от города Турфан на северо-западе Китая. Возраст находки – около 3 000 лет. Это удалось определить с помощью радиоуглеродного анализа.
Археологи нашли 59 саркофагов с мумиями рядом с Каиром
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: