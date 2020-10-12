В Китае нашли самые древние в Евразии кожаные мячи

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Самые древние в Евразии кожаные мячи нашли на старом кладбище Янхай недалеко от города Турфан на северо-западе Китая. О результатах исследования рассказали в журнале Journal of Archaeological Science: Reports.
Возраст находки – около 3 000 лет. Это удалось определить с помощью радиоуглеродного анализа.
"Эти мячи примерно на пять веков старше, чем самые древние известные игровые мячи в Евразии, – отметил ведущий автор исследования Патрик Вертманн (Patrick Wertmann) из Института востоковедения и Азии Цюрихского университета. – К сожалению, связанной археологической информации недостаточно, чтобы ответить на вопрос, как именно играли в эти шары".
По мнению исследователей, шары использовались для игры, похожей на поло: самые ранние иллюстрации из Китая изображают всадников, использующих клюшки. Похожие изогнутые палки были найдены и в Янхае, но очевидной связи с шарами они не имели. Датированы они более поздним периодом.
"Таким образом, кожаные мячи из Янхая не связаны с ранними формами хоккея на траве или поло, хотя два мяча найдены в могилах всадников", – отметил Вертманн.
Ученые подчеркивают, что конные игры с мячами – это не только часть физических упражнений, но и элемент военной подготовки в период расцвета в регионе эры верховой езды. Вместе с шарами исследователи нашли элементы упряжи и рукояти кнутов, а также одни из древнейших в мире штанов – предмет одежды всадника.
Кроме того, исследователи считают, что данные находки указывают на то, что несколько тысячелетий назад Китай был центром инноваций в Евразии.
Ранее археологи нашли 59 саркофагов с мумиями рядом с Каиром. По предварительной оценке, мумии принадлежат династии фараонов, правивших примерно 2 700 лет назад.
Недалеко от Каира археологи обнаружили 59 саркофагов
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