Ученые нашли "строительные блоки" вокруг молодых звезд

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Астрономы из Лейденского университета в Нидерландах исследовали системы AFGL 2591 и AFGL 2136, в результате чего нашли возле растущих звезд вещества, которые помогают им зарождаться, сообщает "Мир 24".

По данным ученых, молодые звезды окружены протопланетным диском, в котором специалисты нашли следы воды и органических веществ. В их числе углерод, сера, угарный газ, ацетилен, метан, аммиак. Астрономы отмечают, что эти диски достигают очень высоких температур, что говорит о протекающих химических реакциях.

Специалисты также предполагают, что подобный диск был и у Солнца. По их словам, строительные блоки жизни возникли в самом начале существования Солнечной системы и потом оказались на Земле.

Ранее американские астрономы сделали самый полный каталог трехмерных астрономических изображений звезд, галактик и квазаров PS1-STRM. Исследователи из Института астрономии Гавайского университета применили данные системы телескопов панорамного обзора и быстрого реагирования Pan-STARRS. Она находится на вершине вулкана Мауна-Кеа на острове Гавайи.