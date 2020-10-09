В США создали крупнейший в мире 3D-каталог галактик

Фото: archive.stsci.edu

Американские астрономы сделали самый полный каталог трехмерных астрономических изображений звезд, галактик и квазаров PS1-STRM. Об этом говорится на портале Гавайского университета.

Исследователи из Института астрономии Гавайского университета применили данные системы телескопов панорамного обзора и быстрого реагирования Pan-STARRS. Она находится на вершине вулкана Мауна-Кеа на острове Гавайи.

Этой системе доступно три четверти всего неба, или 30 тысяч квадратных градусов.

Астрономы расшифровали, какие из трех миллиардов объектов, которые были зафиксированы Pan-STARR, являются звездами, а какие – галактиками или квазарами. По словам авторов работы, для галактик программа также рассчитала расстояния до них.

Ученые получили крупнейший в мире многоцветный оптический трехмерный каталог размером около 300 гигабайт. Информация была передана в алгоритм искусственного интеллекта – машинного обучения с "нейронной сетью прямого распространения".

"Используя алгоритм оптимизации, мы задействовали спектроскопический обучающий набор из почти четырех миллионов источников света, чтобы научить нейронную сеть предсказывать типы источников и расстояния до галактик, параллельно исправляя фактор ослабления пылью Млечного пути", – поделился ведущий автор исследования Роберт Бек.

Его коллега, Иштван Сапуди, рассчитывает, что 3D-каталог галактик поможет при дальнейших исследованиях.

Ранее способ строительства городов на Луне нашли японские ученые. Исследователи приняли участие в научной работе, итогом которой стали материалы о тоннелях, образовавшихся после извержения вулканов в недрах спутника Земли.